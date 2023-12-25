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В ГД ожидают роста числа сторонников России в ЕС по решению конфликта на Украине

В Евросоюзе все больше лидеров будут демонстрировать здравомыслие и принимать мирную сторону решения украинского конфликта, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

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