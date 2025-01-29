Жилье в Хабаровске: квартиры дорожают, но спрос не падает

В первой половине января 2025 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровска при первичной продаже от застройщика достигла 172 000 рублей, что на 1,2% выше по сравнению с декабрем 2024 года.
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