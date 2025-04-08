«Приведет к катастрофе»: врач Мясников объяснил, почему нельзя запрещать парацетамол и ибупрофен

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Заслуженный врач России и популярный телеведущий Александр Мясников заявил Общественной службе новостей, что парацетамол является одним из наиболее распространенных и безопасных обезболивающих средств.
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