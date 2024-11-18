Литература: Куда исчезли 15 000 платьев императрицы Елизавета Петровна, и Как она стала законодательницей моды

Так уж повелось на Руси, что одежда была не самым важным предметом для населения. Длительное время, не зависимо от занимаемого места положения в обществе, никто и не помышлял иметь огромный гардероб и одеваться как заграничные соседи.
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