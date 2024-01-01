Армия России наступает на Купянском направлении, отражая атаки на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском фронтах Об этом сообщается в сводке Минобороны за истекшие сутки 31 декабря 2023 г.
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