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Русская весна

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Армия России наступает на Купянском направлении

Армия России наступает на Купянском направлении

Армия России наступает на Купянском направлении, отражая атаки на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском фронтах Об этом сообщается в сводке Минобороны за истекшие сутки 31 декабря 2023 г.

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