Отсрочку обязательной аттестации экскурсоводов продлили

Госдума продлила действие отсрочки обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, в рамках которого отсрочка обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков продлена до 1 марта 2025 года.