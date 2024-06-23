Отсрочку обязательной аттестации экскурсоводов продлили

Госдума продлила действие отсрочки обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, в рамках которого отсрочка обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков продлена до 1 марта 2025 года.
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