Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

Морской лед, окружающий Антарктиду, второй год подряд находится на грани достижения рекордного зимнего минимума, сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых Австралийского партнерства по антарктической программе.
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