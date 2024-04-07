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Этот таинственный мир

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Лунная иллюзия

Лунная иллюзия

Оптическое заблуждение, известное как "лунная иллюзия".Когда Луна находится низко на горизонте, мы привыкли сравнивать её размер с объектами на земле, такими как деревья или здания, что заставляет Луну восприниматься крупнее.

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