Оптическое заблуждение, известное как "лунная иллюзия".Когда Луна находится низко на горизонте, мы привыкли сравнивать её размер с объектами на земле, такими как деревья или здания, что заставляет Луну восприниматься крупнее.
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