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Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Американский президент Дональд Трамп официально ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС), подписав соответствующий указ.

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Комментарии
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АндрейБорков
Надо его аккуратно подвести к мысли, что не только санкции в отношении МУС вводить, очень неплохо РАЗБОМБИТЬ этот МУС, в смысле комплекс зданий вместе с судьями, прокурорами и прочей тамошней публикой.
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