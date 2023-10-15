Медвежий угол
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Медвежий угол

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ЧТО ДУМАЮТ О СВО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШЕ КИНО? СНАЧАЛА ТЕ, КТО ПРОТИВ!

ЧТО ДУМАЮТ О СВО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШЕ КИНО? СНАЧАЛА ТЕ, КТО ПРОТИВ!

Михаил Пшеничный. Родился в Киеве. В столице советской Украины.Хотел быть спортсменом или программистом, но стал актёром.

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Комментарии
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Юна
Прям все такие пацифисты-анархисты! Бесспорно, война это смерть, но кто б из них рассказал почему РФ начала СВО. Если знают, конечно... А то, по их мнению, Путин посидел, подумал и решил пару областей прихватить... И да, получается у всех этих актеришек нет ни родных, ни друзей на Донбассе, если им было всё равно, что творилось там столько лет. Они вообще не переживали за &quot;любимую Украину&quot;, за то, что она превращалась в дурдом.  А Кузина вообще дура, такую пургу нести про президента, пусть едет к Пшеничному в Польшу и целует в задницу &quot;беженцев&quot;. С Хаапасало всё понятно, если он что-то скажет против хохлов так его обнулят в своей же стране. Удивляет их двуличность. Жрали-срали тут, ходили по кабакам и клубам и никакие войны их не интересовали, а тут так и вкрадывается мысль, что им проплачено за эти высказывания.  Вот ещё интересно, что они думают про палестинско-израильский конфликт? Кроме тех кто уже озвучил (виторган и белый).
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ГЗ
Григорий Зотов
Боярская не удивила.. Есть в кого быть глупой
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37 мин.
Tania Еременко
Считаю всех тех, кто пошел против Родины и СВО  - тупыми, ограниченными и мало развитыми людьми. Необразованными, недоразвитыми, не патриотами, а предателями-релакантами. Как можно было не видеть, как укронацики убивают народ Донбасса? Этого я не понимаю. Детей, стариков, уже около десяти лет... Нет, не Россия начала борьбу с нациками, а  власти, совершившие переворот на Украине.
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7 мин.

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