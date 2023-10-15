ЧТО ДУМАЮТ О СВО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАШЕ КИНО? СНАЧАЛА ТЕ, КТО ПРОТИВ!

Юна

Прям все такие пацифисты-анархисты! Бесспорно, война это смерть, но кто б из них рассказал почему РФ начала СВО. Если знают, конечно... А то, по их мнению, Путин посидел, подумал и решил пару областей прихватить... И да, получается у всех этих актеришек нет ни родных, ни друзей на Донбассе, если им было всё равно, что творилось там столько лет. Они вообще не переживали за "любимую Украину", за то, что она превращалась в дурдом. А Кузина вообще дура, такую пургу нести про президента, пусть едет к Пшеничному в Польшу и целует в задницу "беженцев". С Хаапасало всё понятно, если он что-то скажет против хохлов так его обнулят в своей же стране. Удивляет их двуличность. Жрали-срали тут, ходили по кабакам и клубам и никакие войны их не интересовали, а тут так и вкрадывается мысль, что им проплачено за эти высказывания. Вот ещё интересно, что они думают про палестинско-израильский конфликт? Кроме тех кто уже озвучил (виторган и белый).