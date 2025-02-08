Дожили: Lego обвинили в пропаганде традиционных ценностей, которые не дают детям понимать, что существуют и другие отношения между взрослыми Ольга БезродняяНедавние события, произошедшие в Британском Музее науки, подняли бурю обсуждений — Lego обвинили в том, что конструктор навязывает традиционные ценности и не дает других понятий ребенку.