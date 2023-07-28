"Мы не будем плясать под дудку варваров из Москвы": Обозлившиеся на Путина финны уже не скупятся на оскорбления в адрес россиян

Вик Норд Какие тезисы,фишки,пля...,люди которым Россия дважды ПОДАРИЛА государственность,уже ДВАЖДЫ предаёт добрососедские отношения,ваши фино-угорские племена,БЫДЛО,добра не помнящее...,зато ТЕПЕРЬ получат ещё один опыт,доброкачественный,как после ВОВ,с частичной потерей суверенитета,или полной,с территориальными потерями,смотря когда опомнятся... .

ПавелЗзаварзин Ну... плясать финны не умеют совсем, а вот лизать задницу америкосам - с удовольствием.