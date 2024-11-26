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МГПУ: леворукие дети медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

МГПУ: леворукие дети медленнее развиваются в интеллектуальном отношении

Исследователи из Московского городского педагогического университета совместно с Научным центром проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске выяснили, что леворукие подростки сталкиваются с трудностями в длительном сосредоточении внимания и формировании развернутых устных высказываний по сравнению с их праворукими сверстниками.

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