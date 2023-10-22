Не служба, а дружба: ЦСКА снова сыграл вничью

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновилась после паузы на игры национальных сборных яркими матчами. «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород», «Зенит» был сильнее «Крыльев Советов», а вот «Краснодар» потерял очки в выездном матче с «Балтикой».