Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП в Москве

Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП в Москве

Мужа российской актрисы Яны Поплавской Евгения Яковлева избили по пути на работу. Радиоведущий ехал по пути на работу, в это время один из автомобилей стал его провоцировать, произошла мелкая авария.

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