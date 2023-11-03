В Твери сотрудники полиции и общественники провели семинар по профилактике экстремизма

При содействии представителя Общественного совета при УМВД России по Тверской области Фаяза Пашаева сотрудники Центра по противодействию экстремизма регионального УМВД организовали для студентов Тверского государственного технического университета семинар по профилактике экстремизма в молодежной среде.
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