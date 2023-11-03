Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

804 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Не дурите народ!Зачислят всем без...
  • Малик Гумеров
    Во бля ... !   Это с кем я должен единяться ?   С олигархатом  - буржуинством  который меня грабит ,  с паразитом чин...Поздравление глав...
  • Владимир Вечтомов
    Вот она - справедливость по русски!!!Россиян со стажем...

В Твери сотрудники полиции и общественники провели семинар по профилактике экстремизма

При содействии представителя Общественного совета при УМВД России по Тверской области Фаяза Пашаева сотрудники Центра по противодействию экстремизма регионального УМВД организовали для студентов Тверского государственного технического университета семинар по профилактике  экстремизма в молодежной среде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх