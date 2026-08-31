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Татар-информ

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Садовод Туманов рассказал, как защитить сад от болезней осенью

Садовод Туманов рассказал, как защитить сад от болезней осенью

Осенью дачникам важно не оставлять сад без ухода после завершения сбора урожая. Одной из главных задач в этот период является уборка гнилых и засохших плодов, а также борьба с сорняками, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

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