Садовод Туманов рассказал, как защитить сад от болезней осенью

Осенью дачникам важно не оставлять сад без ухода после завершения сбора урожая. Одной из главных задач в этот период является уборка гнилых и засохших плодов, а также борьба с сорняками, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».