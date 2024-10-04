Мэр Москвы: «Банк технологий» предлагает более 500 разработок для бизнеса

«Сервис «Банк технологий» предоставляет более 500 разработок С начала 2024 года в сервисе «Банк технологий» было добавлено более 50 новых разработок для бизнеса и промышленности Москвы, и в настоящее время он предлагает свыше 500 решений.
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