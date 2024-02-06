ЦППК примет еще больше студентов-практикантов в 2024 году

В этом году АО «Центральная ППК» планирует увеличить количество студентов-практикантов. Первые учащиеся уже прошли занятия и готовы к трудоустройству, а всего до конца 2024-го производственную практику должны пройти 700 человек.
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