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ЦППК примет еще больше студентов-практикантов в 2024 году

ЦППК примет еще больше студентов-практикантов в 2024 году

В этом году АО «Центральная ППК» планирует увеличить количество студентов-практикантов. Первые учащиеся уже прошли занятия и готовы к трудоустройству, а всего до конца 2024-го производственную практику должны пройти 700 человек.

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