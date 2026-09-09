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Царьград

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Новосибирский оперный театр потратит миллионы на новый логотип и мерч

Новосибирский оперный театр потратит миллионы на новый логотип и мерч

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета проведёт масштабное обновление фирменного стиля.

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