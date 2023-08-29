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Двумя матчами продолжится 19-й тур ЧБ по футболу.

Двумя матчами продолжится 19-й тур ЧБ по футболу.

Сегодня в рамках 19-го тура футбольного ЧБ состоятся два матча - и оба будут крайне интересны. В Гомеле местная одноименная команда примет солигорский ´Шахтер´ (начало в 15:00), а в Борисове минский РЦОР-БГУ сыграет с гродненским ´Неманом´ (17:00).

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