Появление Путина в камуфляже объяснили

Появление президента России Владимира Путина на публике в камуфляже объяснили. О чем может свидетельствовать выход главы государства в военной форме, порассуждал обозреватель «Царьграда», размышления которого на этот счет телеканал приводит в Telegram.
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