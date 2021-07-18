Зихи: свидетельства письменных источников 11

Парижская (грузинская) летопись Данные о Джикетии (Зихии) мы находим в грузинских летописях: «1533. В короникон 221 Дадиани Мамиа и Гуриели Мамиа отправились в поход по морю на кораблях в Джикетию; сражение произошло января месяца тридцатого.