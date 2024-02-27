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РИА Новый день

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В кабмине РФ подтвердили планы временно запретить экспорт бензина с 1 марта

В кабмине РФ подтвердили планы временно запретить экспорт бензина с 1 марта

В правительстве России подтвердили, что с 1 марта будет введен временный запрет на экспорт бензина. Представитель вице-премьера РФ Александра Новака сообщил, что введение полугодового запрета экспорта бензина позволит компенсировать рост спроса в период весенних полевых работ и летних отпусков, а также во время плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

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