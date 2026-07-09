Певец **Султан Лагучев** приедет с концертом в Донецк **27 сентября.** Выступление пройдёт **в Центре славянской культуры.
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Певец **Султан Лагучев** приедет с концертом в Донецк **27 сентября.** Выступление пройдёт **в Центре славянской культуры.
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