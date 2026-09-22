Мбаппе из-за недомогания пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Франции. Форвард будет готов к матчу с Турцией (RMC Sport)

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Франции из-за болезни. Как сообщает RMC Sport, футболист испытывает симптомы, схожие с таковыми у гриппа, однако его участие в ближайшем матче Лиги наций против сборной Турции не вызывает сомнений.