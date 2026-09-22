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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе из-за недомогания пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Франции. Форвард будет готов к матчу с Турцией (RMC Sport)

Нападающий « Реала » Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Франции из-за болезни. Как сообщает RMC Sport, футболист испытывает симптомы, схожие с таковыми у гриппа, однако его участие в ближайшем матче Лиги наций против сборной Турции не вызывает сомнений.

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