Стало известно, в каких сферах в Петербурге “текучка” кадров самая небольшая

Самые стабильные кадры наблюдаются в здравоохранении, образовании и науке Телеканал “Санкт-Петербург” рассказал, что по данным популярного сервиса по поиску работы, в Северной столице самые стабильные сотрудники заняты в сфере здравоохранения, образования и науки.
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