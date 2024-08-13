Стало известно, в каких сферах в Петербурге “текучка” кадров самая небольшая

Самые стабильные кадры наблюдаются в здравоохранении, образовании и науке Телеканал “Санкт-Петербург” рассказал, что по данным популярного сервиса по поиску работы, в Северной столице самые стабильные сотрудники заняты в сфере здравоохранения, образования и науки.