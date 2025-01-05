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«Еду снимать шурупы с головы»: как выглядит участник «ДОМа-2» Егор Холявин после 31 пластики

«Еду снимать шурупы с головы»: как выглядит участник «ДОМа-2» Егор Холявин после 31 пластики

Перед Новым годом звезда «ДОМа-2» Егор Холявин вышел на связь с поклонниками и рассказал о том, что решился на пластическую операцию.

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