Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кого из русских пускать в Европу? Франция, Италия, Испания не хотят терять туристов из России. Зато у прибалтов везде шпионы

Кого из русских пускать в Европу? Франция, Италия, Испания не хотят терять туристов из России. Зато у прибалтов везде шпионы

Кого из русских пускать в Европу? Франция, Италия, Испания не хотят терять туристов из России. Зато у прибалтов везде шпионы Евросоюз пытается превратить визовую политику в оружие массового поражения Константин Ольшанский Фото: Виталий Невар/ТАСС Градус русофобской истерии в Евросоюзе нарастает.

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