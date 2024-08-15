Завершено расследование дела бывших сенатора и вице-губернатора российского региона

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии