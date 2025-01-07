Билл Гейтс тихо делает ставку в размере $373 млн на восстановление проблемного сектора, который, по его мнению, достигнет пика в 2025 году

Миллиардер-филантроп и сооснователь Microsoft Билл Гейтс совершил смелый шаг, вложив $373 миллиона в две крупные транспортные компании из сектора, который сталкивался с трудностями, но, как он считает, может пережить бурный рост в 2025 году.
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