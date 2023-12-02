Тамбовские следователи закончили расследование уголовного дела об организации подпольной нарколаборатории и направили его в суд

В конце минувшего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления Наркоконтроля УМВД области на территории села Троицкий Росляй Токаревского района на территории частного домовладения обнаружена подпольная нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии