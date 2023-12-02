Тамбовские следователи закончили расследование уголовного дела об организации подпольной нарколаборатории и направили его в суд

В конце минувшего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления Наркоконтроля УМВД области на территории села Троицкий Росляй Токаревского района на территории частного домовладения обнаружена подпольная нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков.