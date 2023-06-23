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Глава Минфина Марченко: в бюджете Украины в 2024-м будет «огромный дефицит», Киеву нужна помощь в том числе США, чтобы его закрыть

Глава Минфина Марченко: в бюджете Украины в 2024-м будет «огромный дефицит», Киеву нужна помощь в том числе США, чтобы его закрыть

В украинском бюджете в 2024 году будет «огромный дефицит», киевской стороне необходима помощь в том числе Соединенных Штатов, чтобы его закрыть.

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