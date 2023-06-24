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300 фактов о Екатеринбурге. Маяковский писал не только про Лиличку

300 фактов о Екатеринбурге. Маяковский писал не только про Лиличку

Факт № 146. В январе 1928 года в Свердловске побывал поэт Владимир Маяковский. Он, конечно, выступал со своими стихами перед уральскими рабочими, правда, с первого раза устроить концерт не удалось – заведующий площадки, Делового дома, где сейчас находится филармония, поставил слишком высокую цену за аренду сцены, но вмешался случай, организатор гастролей Маяковского Павел Лавут случайно встретил в Свердловске наркома Анатолия Луначарского, бывшего тут с рабочим визитом, и тот помог устроить выступление поэта.

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