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Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном

Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР.

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