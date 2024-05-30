Лавров рассказал, как Москва отреагирует на развертывание РСМД Вашингтоном

Россия, помимо отказа от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР.
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