Автоюрист предупредил о неочевидном штрафе до 180 тыс. рублей

Автоюрист Лев Воропаев напомнил россиянам о неочевидном штрафе на крупные суммы. Речь идет об ответственности за сбитое на дороге животное, что по закону считается ущербом государству, предупредил он в беседе с РИА Новости.
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