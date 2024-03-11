Рособрнадзор внесет поправки в порядок и расписание проведения ЕГЭ

Рособрнадзор в ближайшие месяцы внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена, чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году, сообщили «Коммерсанту» в Рособрнадзоре.
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