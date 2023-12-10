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Мерзните? Хохлы придумали выход.

</lj-embed>Из-за дефицита электроэнергии и на фоне отключения электричества более чем в полутысяче населенных пунктов Украины, на украинском ТВ «просят всех незамужних женщин переезжать к неженатым мужчинам».

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