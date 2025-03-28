BlackRock продает шанхайский небоскрёб с дисконтом 34%, сворачивая деятельность в Китае

Американская инвестиционная компания BlackRock продает свой последний крупный актив в Шанхае — офисную башню Trinity Place — за 900 миллионов юаней (124 миллиона долларов США), что на треть дешевле цены покупки.
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