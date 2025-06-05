В соцсетях он выразил мнение, что на самом деле три года назад Россия вела переговоры с Украиной. Был достигнут реальный компромисс, как выразился один из украинских переговорщиков, который был сорван Америкой и Великобританией.
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