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Аргументы и Факты

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Сырский потянет за собой Зеленского, это конец: главная новость СВО 23 июля

Сырский потянет за собой Зеленского, это конец: главная новость СВО 23 июля

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины стала результатом совокупности причин, ключевой из которых, по мнению экспертов, явилась утрата контроля над Константиновкой.

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