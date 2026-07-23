Сырский потянет за собой Зеленского, это конец: главная новость СВО 23 июля

Отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины стала результатом совокупности причин, ключевой из которых, по мнению экспертов, явилась утрата контроля над Константиновкой.
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