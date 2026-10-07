Житель Ивановской области получил колонию за прогулы на обязательных работах

Вместо отработки наказания за кражу и покушение на грабеж мужчина из Фурманова прогуливал обязательные работы, за что получил месяц и 16 дней колонии-поселения.
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