Телеканал RTVI

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Во как , чухонцы ещё и голос подают ..Экс-глава МИД Лит...
  • Антон
    Надо провести полную проверку бухгалтерии«В войну никто не...
  • Евгений Решетников
    Нет! Зелёный слоник - это блевотина недоношенных дегенератов....«Не лезьте своим ...

Лукашенко пожелал украинцам на День независимости мирного неба и толерантности

Лукашенко пожелал украинцам на День независимости мирного неба и толерантности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, назвав конфликт между Киевом, Минском и Москвой «сегодняшними противоречиями».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх