Лукашенко пожелал украинцам на День независимости мирного неба и толерантности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, назвав конфликт между Киевом, Минском и Москвой «сегодняшними противоречиями».
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