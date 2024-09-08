Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Крыму

Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Первомайском районе Крыма. Отец семейства на иномарке не уступил дорогу отечественной легковушке и оказался в кювете, сообщила пресс-служба МВД республики.
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