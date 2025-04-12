Эксперт перечислил влияющие на стоимость жилья характеристики

Стоимость похожих квартир в одном доме может быть разной. Руководитель группы ценообразования и планирования продаж Level Group Александр Коротков рассказал «Известиям» 12 апреля, как влияет на цену вид из окна, этаж и планировка.
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