Игры начала 90-х, или От чего сходили с ума дети эпохи перемен

Один вид этих развлечений вызывал дрожь в коленях у тех, кто не обладал ими. Технологии добирались до СССР черепашьими шагами, в среднем поздний советский и ранний постсоветский рынок технологий опаздывал на фоне западных стран лет на 20-30.
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