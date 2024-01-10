Моргенштерна оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

Музыкант был внесен в перечень иностранных агентов 6 мая 2023 годаРэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) назначен административный штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
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