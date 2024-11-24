Пленный Залесский рассказал о минировании ВСУ мостов на границе с Белоруссией

Мосты и дамбы на границе с Белоруссией могут быть заминированы силами ВСУ.Военнопленный Александр Залесский сообщил о том, что боевики Вооруженных сил Украины заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией.
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