Минниханов призвал отметить День местного самоуправления во всех районах Татарстана

21 апреля в Татарстане отметят День местного самоуправления. Раис республики Рустам Минниханов заранее поздравил с профессиональным праздником сотрудников муниципальных органов, подчеркнув, что они представляют собой сплоченную команду, преданную своему делу и малой родине.