ИЗВЕСТИЯ iz

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Девелоперы заморозят новые проекты

Девелоперы заморозят новые проекты

Девелоперы начали замораживать новые проекты, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Все уже запущенные проекты реализуются по плану, но сложнее дела обстоят с новыми объектами, сообщили «Известиям» в девелоперской группе «Талан».

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