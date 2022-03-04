Девелоперы заморозят новые проекты

Девелоперы начали замораживать новые проекты, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Все уже запущенные проекты реализуются по плану, но сложнее дела обстоят с новыми объектами, сообщили «Известиям» в девелоперской группе «Талан».